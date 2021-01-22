Справу про імпічмент Трампа мають передати до Сенату в понеділок
З відповідною заявою виступив у п’ятницю, 22 січня, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Я розмовляв зі спікером (Палати представників США – ред.) Пелосі, яка повідомила мені, що стаття (імпічменту – ред.) буде передана до Сенату в понеділок», - заявив високопоставлений демократ у верхній палаті.
Він підкреслив, що судовий розгляд у Сенаті Сполучених Штатів обов’язково відбудеться, і верхня палата проголосує, «чи буде президент визнаний винним».
Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що в Конгресі ведуться переговори про офіційну передачу єдиної статті імпічменту до Сенату ближчими днями. Причому найближчою датою називалася п’ятниця, 22 січня.
Водночас республіканці у верхній палаті не налаштовані на початок судового процесу над Трампом прямо зараз. Вони попросили демократів відкласти до лютого процедуру передачі справи.
Як повідомлялося, Палата представників минулого тижня затвердила єдину статтю імпічменту Трампа з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Це рішення підтримали не тільки демократи, а й десятеро його однопартійців. Для затвердження Сенатом імпічменту необхідні голоси всіх 50-ти демократів та щонайменше 17 представників Республіканської партії США.
Фото: The White House