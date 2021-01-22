Справу про імпічмент Трампа мають передати до Сенату в понеділок

Демократи в Палаті представників США планують здійснити процедуру офіційної передачі справи про імпічмент Дональда Трампа до Сенату в понеділок, 25 січня, після чого верхня палата має розпочати судові слухання по ній.

З відповідною заявою виступив у п’ятницю, 22 січня, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я розмовляв зі спікером (Палати представників США – ред.) Пелосі, яка повідомила мені, що стаття (імпічменту – ред.) буде передана до Сенату в понеділок», - заявив високопоставлений демократ у верхній палаті.

Він підкреслив, що судовий розгляд у Сенаті Сполучених Штатів обов’язково відбудеться, і верхня палата проголосує, «чи буде президент визнаний винним».

Раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що в Конгресі ведуться переговори про офіційну передачу єдиної статті імпічменту до Сенату ближчими днями. Причому найближчою датою називалася п’ятниця, 22 січня.

Водночас республіканці у верхній палаті не налаштовані на початок судового процесу над Трампом прямо зараз. Вони попросили демократів відкласти до лютого процедуру передачі справи.

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Як повідомлялося, Палата представників минулого тижня затвердила єдину статтю імпічменту Трампа з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Це рішення підтримали не тільки демократи, а й десятеро його однопартійців. Для затвердження Сенатом імпічменту необхідні голоси всіх 50-ти демократів та щонайменше 17 представників Республіканської партії США.

Фото: The White House