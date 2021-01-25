В Австрії почало діяти обов’язкове носіння FFP-масок

Із понеділка, 25 січня, в Австрії почала діяти вимога про обов’язкове носіння у магазинах та громадському транспорті масок типу FFP2.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Вимога щодо носіння FFP2 була введена з огляду на загрозу поширення в країні британської та південноафриканської мутацій коронавірусу, які є більш заразними у порівнянні з SARS-CoV-2. З понеділка усі люди старше 14 років зобов’язані носити саме цей тип масок, які мають більший рівень захисту, ніж звичайні медичні маски.

Окрім супермаркетів, ринків та громадського транспорту обов'язкове носіння FFP2-масок також вводиться при відвідуванні лікарень, адміністративних будівель, закладів громадського харчування, які працюють на винос.

Більшість австрійських супермаркетів пообіцяли видавати покупцям на вході безкоштовно маски типу FFP2 у перший тиждень нововведення. Також маску можна буде придбати у магазині за спеціальною ціною у 59 євроцентів.

Перед початком дії нововведення, з метою зниження ціни на цей товар уряд країни звільнив від ПДВ продаж масок типу FFP2. Це звільнення від оподаткування наразі діятиме до середини нинішнього року.

Окрім того, з 25 січня в Австрії почала діяти вимога про дотримання дистанції у 2 метра між людьми у громадських місцях.

За минулу добу в країні було виявлено трохи більше 1 тис. нових випадків інфікування коронавірусом. У лікарнях країни перебувають понад 1800 хворих на COVID-19, з них 320 пацієнтів – у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня в Австрії було продовжено дію жорсткого локдану до 8 лютого з огляду на загрозу поширення британської та південноафриканської мутацій коронавірусу.