В Австрії продовжують локдаун і запроваджують носіння FFP-масок

Жорсткий локдаун в Австрії продовжується до 8 лютого з огляду на загрозу поширення британської та південноафриканської мутацій коронавірусу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив під час пресконференція у Відні федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц.

"Зусилля останніх кількох тижнів привели до того, що Австрія знову опинилася у третині країн ЄС, де процес зараження найкраще взятий під контроль. Але мутації вірусу з Великої Британії та Південної Африки є набагато заразнішими та поширилися у всьому Європейському Союзу. Ці мутації також вже прибули до Австрії та значно погіршують ситуацію", - заявив він.

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За словами глави австрійського уряду, розвантажити шпиталі від хворих на COVID-19 вдасться тоді, "коли люди старше 65 років отримають щеплення". З огляду на нинішню ситуацію з допуском вакцин в ЄС, в Австрії ці люди будуть вакциновані орієнтовно до кінця квітня — початку травня. Якщо ж буде повністю схвалено вакцину AstraZeneca, то це відбудеться вже наприкінці березня.

З огляду на появу більш заразних мутацій коронавірусу в Австрії також вносять корективи у заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням COVID-19. Зокрема, вводиться правило щодо дотримання дистанції у 2 метри між людьми, замість діючої раніше 1-метрової дистанції. Крім того, з 25 січня починає діяти вимога про обов’язкове носіння масок типу FFP2 у магазинах та громадському транспорті. Великі мережі супермаркетів вже пообіцяли, що такі маски можна буде купити при вході за собівартістю.

Поставлена урядом ціль – зменшити кількість нових інфікувань за тиждень до 50 випадків на 100 тис. осіб (зараз – 130). Наближення до цієї відмітки дозволить відкриття з 8 лютого закладів роздрібної торгівлі та сфери послуг, музеїв та виставок.

Школи в Австрії продовжуватимуть працювати дистанційно до зимових канікул. Планується, що 8 лютого навчальні заклади відновлять роботу у Відні та Нижній Австрії, у решті федеральних земель – 15 лютого.

Готелі та ресторани, але також театри і кінозали залишатимуться протягом лютого зачинені. Всередині місяця проводитиметься оцінка ситуації, чи зможуть вони відкритися з березня.

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Як повідомляв Укрінформ, третій з початку пандемії карантин в Австрії був запроваджений 26 грудня 2020 року і планувався спочатку до 17 січня, однак пізніше був продовжений до 24 січня.

За минулу добу у республіці було зафіксовано 1267 випадків інфікування коронавірусом. У лікарнях країни перебувають майже 2 тис. COVID-хворих, з них 328 – у відділеннях інтенсивної терапії. Всього в країні через COVID-19 померли понад 7 тис. людей.