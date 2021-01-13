Нідерланди продовжили локдаун до 9 лютого
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі уряду.
До 9 лютого людям рекомендують не запрошувати додому більш як двох осіб, доросліших за 13 років.
Влада також рекомендує якомога більше працювати вдома, і на вулицю виходити з членами своєї родини або у групах до 2 осіб.
Закритими будуть магазини, які не продають товари першої необхідності, а також перукарні, салони краси, казино, басейни, ресторани й кафе.
Уряд також заохочує громадян не подорожувати за кордон до квітня.
Зазначається, що 2 лютого уряд знову збереться на засідання для обговорення обмежень, які будуть необхідними в країні після 9 лютого.
Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в країні запроваджується локдаун до 19 січня через погіршення ситуації з коронавірусом.
Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема, 1 970 095 смертей та 65 822 734 одужань.