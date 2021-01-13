Нідерланди продовжили локдаун до 9 лютого

Уряд Нідерландів вирішив продовжити локдаун в країні на ще три тижні до 9 лютого для боротьби з поширенням коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі уряду.

До 9 лютого людям рекомендують не запрошувати додому більш як двох осіб, доросліших за 13 років.

Влада також рекомендує якомога більше працювати вдома, і на вулицю виходити з членами своєї родини або у групах до 2 осіб.

Закритими будуть магазини, які не продають товари першої необхідності, а також перукарні, салони краси, казино, басейни, ресторани й кафе.

Уряд також заохочує громадян не подорожувати за кордон до квітня.

Зазначається, що 2 лютого уряд знову збереться на засідання для обговорення обмежень, які будуть необхідними в країні після 9 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що в країні запроваджується локдаун до 19 січня через погіршення ситуації з коронавірусом.

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема, 1 970 095 смертей та 65 822 734 одужань.