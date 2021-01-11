Максимальні обмеження: у Німеччині почався локдаун

З понеділка, 11 січня, по всій території ФРН почали діяти ще більш жорсткі карантинні правила, які передбачають максимальне обмеження контактів.

Локдаун триватиме щонайменше до кінця місяця, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, зустрічатися відтепер дозволено людям з одного домогосподарства плюс 1 особа.

Уперше у регіонах, де кількість нових інфікувань перевищує 200 на 100 тисяч населення протягом тижня, в межах усієї країни запроваджується обмеження на пересування – в радіусі 15 км від місця проживання.

Для тих, хто повертатиметься додому з районів ризику, вводиться система «подвійного захисту», що означає і обов’язковість тесту, і 10-денний карантин, який можна перервати, здавши тест, але не раніше ніж через 5 днів після приїзду.

Читайте також: У Німеччині вже вакцинували від коронавірусу 265 тисяч осіб

Діти шкільного віку навчаються дистанційно, хоча в деяких землях, приміром, у Берліні, дозволено відвідання занять для випускних класів.

Готелі, ресторани, заклади культури та спорту залишаються закритими.

Суворо заборонені й туристичні подорожі.

У різних землях є несуттєві відмінності, залежно від ситуації, а також строк дії карантину. Зокрема, в Саксонії, яка є найбільш на даний момент враженою захворюваннями, він триватиме до 7 лютого. Різняться також і штрафи за порушення, наприклад, у Тюрінгії сума покарання сягає 25 тисяч євро.

Такі рішення були схвалені прем’єрами 16 земель і федерального уряду 5 січня. Наступна нарада запланована на 25 січня, коли керівники федерального і земельних урядів будуть говорити про подальшу стратегію.

Нові заходи мають на меті досягти показника у 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом 7 днів.

«Ситуація є критичною», - заявив на брифінгу 11 січня речник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Протягом минулої неділі, за даними Інституту Роберта Коха, у ФРН зареєстровано 12497 нових випадків інфікування, загалом від початку пандемії кількість інфікованих у країні сягнула 1 921024. Померли від коронавірусу 40 686 людей, у тому числі 343 за останні 24 години.

За даними Worldometer, у світі виявлено 90 779 824 випадки COVID-19, зокрема 1 944 873 летальні, одужали 64 918 638 осіб.