У Німеччині - новий рекорд смертності від COVID-19

У Німеччині зафіксовано новий добовий рекорд смертей від COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Протягом минулої доби в ФРН померли від коронавірусної хвороби 1 188 людей. До цього найбільший показник смертей був 30 грудня - 1 129.

Кількість нових випадків інфікування за добу становила 31 849.

Загалом з початку пандемії у Німеччині захворіли 1 866 887 осіб на COVID-19, померли з січня минулого року 38 795 людей.

Влада вирішила продовжили жорсткий локдаун, який мав завершитись 10 січня, до кінця місяця і навіть посилила деякі з обмежень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 січня у світі зареєстровано 88 512 604 випадків захворювання на COVID-19. У п’ятірку лідерів цього антирейтингу входять США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Фото: dpa/Fabian Strauch