У Канаді на COVID-19 перехворіли понад 700 тисяч осіб
Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.
Так, станом на вечір суботи на території Канади було виявлено 702 183 людини, інфіковані COVID-19, однак 608 084 з них вже повністю видужали й наразі в країні залишається 76 234 активні випадки перебігу хвороби.
Водночас недуга забрала 17 865 життів, тобто смертність становить близько 2,5%.
У країні було проведено 16 486 584 тести на COVID-19, відповідно понад 95% людей отримали негативний результат.
Більше третини від загальної кількості інфікованих (240 970 осіб) проживає у провінції Квебек, з них понад 84 тис. - у Монреалі, найбільшому місті провінції.
COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 4049 осіб, тобто близько чверті летальних випадків Канади.
Зазначимо, що протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У Квебеку та Онтаріо після Різдва набрав чинності повторний локдаун.
Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 24 мільйони хворих й зареєстрували понад 405 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада в березні минулого року закрила свої кордони для більшості мандрівників. У грудні заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня цього року.