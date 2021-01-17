У Канаді на COVID-19 перехворіли понад 700 тисяч осіб

Від початку глобальної пандемії у березні кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у Канаді перевищила 700 тисяч.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади, передає Укрінформ.

Так, станом на вечір суботи на території Канади було виявлено 702 183 людини, інфіковані COVID-19, однак 608 084 з них вже повністю видужали й наразі в країні залишається 76 234 активні випадки перебігу хвороби.

Водночас недуга забрала 17 865 життів, тобто смертність становить близько 2,5%.

У країні було проведено 16 486 584 тести на COVID-19, відповідно понад 95% людей отримали негативний результат.

Більше третини від загальної кількості інфікованих (240 970 осіб) проживає у провінції Квебек, з них понад 84 тис. - у Монреалі, найбільшому місті провінції.

COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У місті від недуги померло 4049 осіб, тобто близько чверті летальних випадків Канади.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У Квебеку та Онтаріо після Різдва набрав чинності повторний локдаун.

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Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 24 мільйони хворих й зареєстрували понад 405 тис. смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада в березні минулого року закрила свої кордони для більшості мандрівників. У грудні заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня цього року.