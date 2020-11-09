У Франції вже два політики заявили про намір брати участь у президентських перегонах-2022

Лідер політичної партії лівої ідеології «Нескорена Франція» (La France insoumise) Жан-Люк Меланшон заявив про готовність висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2022 року.

Про це французький опозиційний політик оголосив в ефірі Twitch TV, передає Укрінформ.

«Так, я готовий. Я висуваю свою кандидатуру, але за умови, що я зможу зібрати 150 тисяч підтримки», - заявив Меланшон.

Раніше лідер французьких націоналістів і ультраправої партії «Національне об'єднання» (колишній «Національний фронт») Марін Ле Пен вже заявила про намір балотуватися на наступних президентських виборах у Франції.

Обидва політики перебувають у жорсткій опозиції президенту Франції правоцентристу і лібералу Емманюелю Макрону, пропагують євроскептичні й антиамериканські погляди, підтримують агресивну політику Росії, включаючи окупацію Криму та російську агресію на Донбасі. Меланшон і Ле Пен вважають, що в Україні у 2014 році до влади прийшли «фашисти», а також, що на Донбасі триває «громадянська війна».

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Серед інших французьких політиків, які можуть стати потенційними кандидатами на президентських перегонах відзначаються правоцентрист голова регіональної ради регіону О-де-Франс Ксав’є Бертран (колись наближений до експрезидента Франції Ніколя Саркозі), а також мер Парижа Анн Ідальго, яка представляє Соціалістичну партію. У вересні 2018 року мерія французької столиці на чолі з Ідальго одноголосно ухвалила рішення про надання українському політичному в’язню у Росії Олегу Сєнцову звання почесного громадянина Парижа.

Чергові вибори президента Франції (принаймні перший тур) мають пройти у квітні 2022 року.