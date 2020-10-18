Алієв заявив про відновлення Азербайджаном контролю над історичним мостом у Карабаху

Азербайджанські військовослужбовці відбили у вірменської сторони стародавній Худаферинський міст у Нагірному Карабасі. Над мостом було піднято прапор Азербайджану.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у Твіттері.

"Збройні сили Азербайджану підняли прапор Азербайджану над старовинним Худаферинським мостом. Хай живе народ Азербайджану! Карабах - це Азербайджан!", - йдеться у дописі президента.

Спростування або підтвердження цієї інформації з боку вірменської сторони наразі немає.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій та в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан та мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків та численні жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: pikture-alliance/dpa