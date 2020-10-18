Баку і Єреван звинувачують один одного у зриві перемир'я

Міністерства оборони Азербайджану та Вірменії звинуватили один одного в порушенні перемир'я в Нагірному Карабасі.

Вірменія заявила про обстріл Азербайджану за лічені хвилини після набуття чинності домовленостей припинити вогонь. Азербайджан вів «артилерійський обстріл у північному напрямку з 00:04 до 2:45, а також ракетний обстріл у південному напрямку з 2:20 до 2:45», написала прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян в Телеграмі.

У свою чергу Міноборони Азербайджану також заявило про «грубе порушення» перемир"я.

За даними Баку, вночі вірменські військовослужбовці обстріляли з мінометів і артилерії околиці Джебраїла і села на річці Араз. Серед особового складу азербайджанської армії постраждалих немає.

Гуманітарне перемир`я в зоні карабаського конфлікту, оголошене Вірменією та Азербайджаном, набрало чинності опівночі 18 жовтня.

Вірменія й Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків і жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув в 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.