Нагірний Карабах: Баку і Єреван оголосили про нове перемир'я

Міністерства закордонних справ Азербайджану і Вірменії заявили про початок нового гуманітарного перемир'я в Нагірному Карабаху з півночі 18 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Вірменія й Азербайджан домовилися про нове гуманітарне перемир'я в зоні конфлікту в Нагірному Карабаху, яке має набути чинності з півночі (за місцевим часом) 18 жовтня.

Міністерства закордонних справ двох країн виступили з відповідними заявами, які містять однакові формулювання.

Як уточнює DW, в документах наголошується, що "рішення прийнято, відповідно до заяви президентів Французької Республіки, Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, які представляють країни - співголови Мінської групи ОБСЄ від 1 жовтня 2020 року, заяви співголів Мінської групи ОБСЄ від 5 жовтня 2020 року і відповідно до московської заяви від 10 жовтня 2020 року ".

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Вірменія й Азербайджан уранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спричинили військові втрати з обох боків і жертви серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт із дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув в 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", проте Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.