Глава білоруських католиків, якого не пустили в Білорусь, повернувся до Польщі

Католицький архієпископ-митрополит Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусевич повернувся до Польщі після того, як йому відмовили у в'їзді до Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив речник Конференції католицьких єпископів у Білорусі Юрій Санько, пише телеграм-канал Радыё Свабода.

За його словами, Кондрусевич повернувся до Польщі з білоруського автодорожнього пункту пропуску «Брузги».

Його не пустили в Білорусь без пояснення причин. Прочекавши кілька годин, він покинув прикордонний перехід.

«Митрополит Тадеуш Кондрусевич повернувся на територію Польщі. Він продовжуватиме добиватися повернення додому. І ми будемо тут протестувати, зв'яжемося з усіма державними установами Білорусі, тому що Католицька церква Білорусі не може існувати без свого лідера. Ніяких пояснень цього рішення від влади ми не отримували», - сказав Санько.

Речник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський відмовився давати коментар з цього питання.

Кондрусевич - громадянин Білорусі, він повертався додому з Польщі, де був у службовому відрядженні.

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Тим часом, біля Червоного костьолу в Мінську ксьондз Владислав Завальнюк розповідає про те, що хтось самовільно змінив замки у дверях костелу.

Представники костелу отримали тільки один набір ключів. Де знаходяться інші і хто за них відповідає - невідомо.

Увечері 26 серпня ОМОН взяв в облогу Червоний костел, що примикає до площі Незалежності в Мінську. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там сховалися, оскільки силовики заблокували двері.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.