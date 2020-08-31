Глава білоруських католиків, якого не пустили в Білорусь, повернувся до Польщі
Як передає Укрінформ, про це повідомив речник Конференції католицьких єпископів у Білорусі Юрій Санько, пише телеграм-канал Радыё Свабода.
За його словами, Кондрусевич повернувся до Польщі з білоруського автодорожнього пункту пропуску «Брузги».
Його не пустили в Білорусь без пояснення причин. Прочекавши кілька годин, він покинув прикордонний перехід.
«Митрополит Тадеуш Кондрусевич повернувся на територію Польщі. Він продовжуватиме добиватися повернення додому. І ми будемо тут протестувати, зв'яжемося з усіма державними установами Білорусі, тому що Католицька церква Білорусі не може існувати без свого лідера. Ніяких пояснень цього рішення від влади ми не отримували», - сказав Санько.
Речник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський відмовився давати коментар з цього питання.
Кондрусевич - громадянин Білорусі, він повертався додому з Польщі, де був у службовому відрядженні.
Тим часом, біля Червоного костьолу в Мінську ксьондз Владислав Завальнюк розповідає про те, що хтось самовільно змінив замки у дверях костелу.
Представники костелу отримали тільки один набір ключів. Де знаходяться інші і хто за них відповідає - невідомо.
Увечері 26 серпня ОМОН взяв в облогу Червоний костел, що примикає до площі Незалежності в Мінську. Близько 40 хвилин звідти не випускали кілька десятків людей, які там сховалися, оскільки силовики заблокували двері.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.