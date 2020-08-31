У Білорусі затримали члена президії Координаційної ради

Співробітники Департаменту фінансових розслідувань Білорусі затримали члена президії Координаційної ради опозиції Лілію Власову.

Як передає Укрінформ, про це повідомив телеграм-канал ради.

"Лілія Власова, член президії Координаційної ради, затримана сьогодні ДФР", - йдеться у повідомленні.

Раніше вона була викликана на 15:00 в Центральне РУВС міста Мінська за фактом участі в несанкціонованому мітингу.

Також відомо, що в її будинку пройшов обшук, повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Радіо Свобода