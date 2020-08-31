Литва запровадила санкції проти білоруських чиновників

Міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашунене підписала розпорядження про введення санкцій щодо представників білоруського режиму за фальсифікацію результатів виборів і насильство стосовно мирних учасників протестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МВС Литви.

"До списку (громадян Білорусі, яким заборонений в'їзд до Литви, - ред.) увійшли 30 осіб, які сприяли порушенню міжнародних виборчих стандартів і прав людини, а також репресій проти цивільного суспільства і демократичної опозиції", - йдеться в повідомленні.

Остаточний список зазначеного наказу міністра внутрішніх справ Литви представлено литовським МЗС в минулий четвер. Список може бути доповнений у міру надходження додаткових матеріалів.

У понеділок Департамент міграції МВС вніс дані про цих білорусів до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Литовської Республіки.

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок сказав, що цей список узгоджений з Латвією та Естонією, однак це лише "перша версія списку", і надалі він поповнюватиметься. Науседа також зазначив, що згадані в списку посадові особи, серед яких є і президент Білорусі Олександр Лукашенко, не зможуть в'їхати до Литви, Латвії та Естонії. Деякі з них, за словами президента, в останні роки відвідували Литву. "Поки що ми говоримо про обмеження в пересуванні посадових осіб. Пан Лукашенко є в цьому списку. Перевірили сам список і встановили, що три людини з цього списку в останні п'ять років відвідували Литву, один з них - цілих 15 разів", - вказав Науседа.

У п'ятницю Олександр Лукашенко погрожувавзапровадити економічні санкції щодо Литви за підтримку опозиції. Він заявив, що дав вказівку уряду країни підготувати пропозиції, щоб комерційні вантажі були перенаправлені з Клайпедського порту в інші порти.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше МЗС Латвії вже погодив список санкцій, який налічує 30 білоруських громадян.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.