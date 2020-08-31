Литва запровадила санкції проти білоруських чиновників

Литва запровадила санкції проти білоруських чиновників

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Литви Рита Тамашунене підписала розпорядження про введення санкцій щодо представників білоруського режиму за фальсифікацію результатів виборів і насильство стосовно мирних учасників протестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МВС Литви.

"До списку (громадян Білорусі, яким заборонений в'їзд до Литви, - ред.) увійшли 30 осіб, які сприяли порушенню міжнародних виборчих стандартів і прав людини, а також репресій проти цивільного суспільства і демократичної опозиції", - йдеться в повідомленні.

Остаточний список зазначеного наказу міністра внутрішніх справ Литви представлено литовським МЗС в минулий четвер. Список може бути доповнений у міру надходження додаткових матеріалів.

У понеділок Департамент міграції МВС вніс дані про цих білорусів до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Литовської Республіки.

Президент Литви Гітанас Науседа в понеділок сказав, що цей список узгоджений з Латвією та Естонією, однак це лише "перша версія списку", і надалі він поповнюватиметься. Науседа також зазначив, що згадані в списку посадові особи, серед яких є і президент Білорусі Олександр Лукашенко, не зможуть в'їхати до Литви, Латвії та Естонії. Деякі з них, за словами президента, в останні роки відвідували Литву. "Поки що ми говоримо про обмеження в пересуванні посадових осіб. Пан Лукашенко є в цьому списку. Перевірили сам список і встановили, що три людини з цього списку в останні п'ять років відвідували Литву, один з них - цілих 15 разів", - вказав Науседа.

У п'ятницю Олександр Лукашенко погрожувавзапровадити економічні санкції щодо Литви за підтримку опозиції. Він заявив, що дав вказівку уряду країни підготувати пропозиції, щоб комерційні вантажі були перенаправлені з Клайпедського порту в інші порти.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше МЗС Латвії вже погодив список санкцій, який налічує 30 білоруських громадян.

Нагадаємо, що в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів минулих 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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