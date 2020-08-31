Посли ЄС наступного тижня затвердять санкції проти білоруських посадовців - журналіст

Посли країн Європейського Союзу наступного тижня можуть ухвалити санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства та фальсифікацій президентських виборів 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це у Tвіттер повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Вони (санкції щодо Білорусі – ред.) повинні бути ухвалені послами країн-членів ЄС наступного тижня», - написав він.

Йозвяк додав, що цього тижня у Брюсселі робочі групи повинні завершити свою роботу над проєктом щодо обмежувальних заходів проти деяких білоруських посадовців.

Раніше Латвія заборонила в’їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи президента Олександра Лукашенка.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.