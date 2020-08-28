Індонезія наприкінці року розпочне вакцинувати населення від COVID-19

Наприкінці року Індонезія планує вакцинувати населення проти COVID-19, сподіваючись зменшити темп поширення недуги у країні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова заступника глави Національного комітету із питань COVID-19 та економічного відновлення Індонезії Еріка Сохіра пише Сіньхуа.

Зазначається, що упродовж наступних місяців щеплення від недуги мають отримати 15 мільйонів людей.

“Одна людина потребуватиме дві дози вакцини. Вакцинування розпочнеться наприкінці 2020 року, якщо клінічні випробування пройдуть без проблем”, - сказав Сохір.

Відповідно до наявних домовленостей, Індонезія протягом найближчих місяців повинна отримати 30 млн доз вакцини від COVID-19, розробленої у співпраці між китайським біофармацевтичним виробником Sinovac Biotech та компанією G42 з ОАЕ.

Сохір додав, що на наступний рік уряд Індонезії планує отримати від 290 до 340 млн доз вакцини від COVID-19 й прагне виготовляти їх самостійно.

Зауважимо, що упродовж минулої доби на території Індонезії було виявлено 2719 нових випадків інфікування COVID-19. Недуга вже забрала 7064 життя.