Bloomberg прогнозує рекордний обвал економіки Росії через COVID-19

На Росію чекає рекордний обвал економіки за підсумками другого кварталу 2020 року через пандемію коронавірусу.

Такий прогноз, заснований на даних Мінфіну РФ, опублікувало агентство Bloomberg.

"З карантином, продовженим до кінця травня, падіння ВВП у другому кварталі, ймовірно, буде більш глибоким, ніж під час світової фінансової кризи (у 2008 році – ред.)", - наголосив аналітик Bloomberg Economics Скот Джонсон.

Як зазначається, падіння ВВП Росії в квітні-червні становитиме 16%, що є гіршим квартальним показником щонайменше з початку 1990-х років.

За даними агентства IHS Markit, російський авторинок минулого місяця пережив "чорний квітень", оскільки продажі впали на 72% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.

Читайте також: МВФ прогнозує падіння для економіки Росії

Показники виробництва у квітні впали до мінімуму з 1997 року.

За даними Worldometer, станом на 20 травня Росія перебуває на другому місці за кількістю хворих на COVID-19 у світі – 308 705 осіб. Там зафіксовано майже 3 тис. смертей, ще 85,3 тис. людей одужали.