Bloomberg прогнозує рекордний обвал економіки Росії через COVID-19
Такий прогноз, заснований на даних Мінфіну РФ, опублікувало агентство Bloomberg.
"З карантином, продовженим до кінця травня, падіння ВВП у другому кварталі, ймовірно, буде більш глибоким, ніж під час світової фінансової кризи (у 2008 році – ред.)", - наголосив аналітик Bloomberg Economics Скот Джонсон.
Як зазначається, падіння ВВП Росії в квітні-червні становитиме 16%, що є гіршим квартальним показником щонайменше з початку 1990-х років.
За даними агентства IHS Markit, російський авторинок минулого місяця пережив "чорний квітень", оскільки продажі впали на 72% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.
Показники виробництва у квітні впали до мінімуму з 1997 року.
За даними Worldometer, станом на 20 травня Росія перебуває на другому місці за кількістю хворих на COVID-19 у світі – 308 705 осіб. Там зафіксовано майже 3 тис. смертей, ще 85,3 тис. людей одужали.