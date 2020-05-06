В Росії фіксують понад 10 тисяч заражених COVID-19 четверту добу поспіль

За добу в Росії зафіксовано 10 536 інфікованих коронавірусом, а загальна кількість хворих в РФ сягнула 165 697.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, за минулу добу найбільше хворих на COVID-19 зафіксовано в Москві (+5858 осіб), Підмосков'ї (+829), Петербурзі (+312), Нижегородській області (+272), Дагестані (+181), Мурманській області (+136), Кабардино-Балкарії і Ямало-Ненецькому автономному окрузі (по +105), Татарстані (+102).

Спостерігачі наголошують, що за загальною кількістю інфікованих Росія впритул наблизилася до Німеччини і Франції. За даними Університету Джона Гопкінса, в Німеччині зафіксовано 167 тис. випадків COVID-19, у Франції - 169,6 тис.

За останню добу в Росії померло ще 86 пацієнтів з новим коронавірусом, 50 з них - у Москві. Загалом з початку поширення коронавірусу в країні померло 1535 осіб. Одужали 21 272 особи (+1461 осіб за минулу добу).

Як повідомлялося, станом на ранок 6 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 741 269, з них 258 509 летальних, одужали 1 247 374 особи.