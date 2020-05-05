У Росії від COVID-19 помер генконструктор ракетно-космічної корпорації

Генеральний конструктор російської ракетно-космічної корпорації «Енергія» Євген Мікрін помер на 65-му році життя. Після поїздки на Байконур 9 квітня у нього виявили коронавірус.

Про це повідомляє «Роскосмос». «На 65-му році життя помер Євген Анатолійович Мікрін, генеральний конструктор - перший заступник генерального директора ракетно-космічної корпорації «Енергія», Академік РАН, професор, доктор технічних наук», - йдеться у повідомленні. Читайте також: Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 155 тисяч Євген Мікрін - вчений, конструктор і організатор, який зробив внесок у розробку систем управління транспортних пілотованих, вантажних космічних кораблів, багатомодульних космічних комплексів, автоматичних космічних апаратів різного цільового призначення. У НВО "Енергія" Мікрін працював з 1981 року.