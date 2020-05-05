Кількість інфікованих коронавірусом у Росії перевищила 155 тисяч

За добу у Росії зафіксували 10 089 випадків COVID-19, а загальна кількість хворих у РФ сягнула 155 161 особи.

Про це повідомляється на сайті стопкоронавірус.рф.

За даними ресурсу, за минулу добу найбільше хворих було виявлено у Москві (+5714 особи), Підмосков'ї (+822), Петербурзі (+226), Нижегородській (+174) і Свердловській (+133) областях, Дагестані (+128), Мурманській області (+127) і Ямало-Ненецькому автономному окрузі (+108).

За минулу добу померли ще 95 пацієнтів з COVID-19, а загалом із початку поширення коронавірусу в Росії - 1449 осіб.

Одужали 19811 осіб (+1766 осіб за останню добу).

Як повідомлялося, станом на 5 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 659 103, з них 252 573 летальних, одужали 1 203 404 особи.