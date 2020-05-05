Хакери з РФ та Ірану намагаються вкрасти дані про британську вакцину - ЗМІ
Про це повідомляє The Guаrdian із посиланням на Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC).
«Ворожі країни намагаються зламати британські університети й наукові центри з метою викрадення інформації щодо протидії COVID-19, включаючи дані про розробку вакцини», - йдеться у повідомленні.
За даними Центру, частка таких цілеспрямованих кібератак зросла з боку Росії, Ірану й Китаю.
Як стало відомо газеті, попри численні спроби, жодна з кібератак ще не стала успішною.
Зазначається, що Оксфордський університет, що розробляє вакцину проти коронавірусу й нещодавно почав її тестування на людях, тісно співпрацює з Центром для захисту даних свого дослідження.
За словами колишнього кібераналітика Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) Джеймса Саллівана, пандемія захворювання призведе до активізації кібератак, адже це є новою можливістю збирати розвідувальні дані для кібершпигунства або організації кампаній з дезінформації.
Як повідомляв Укрінформ, клінічні випробування вакцини проти Covid-19 в Оксфордському університеті у Британії можуть завершитися до середини червня.