Хакери з РФ та Ірану намагаються вкрасти дані про британську вакцину - ЗМІ

Хакери з Ірану й Росії намагаються зламати захисті механізми британських університетів й наукових центрів з метою викрадення інформації щодо протидії коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє The Guаrdian із посиланням на Британський національний центр кібернетичної безпеки (NCSC).

«Ворожі країни намагаються зламати британські університети й наукові центри з метою викрадення інформації щодо протидії COVID-19, включаючи дані про розробку вакцини», - йдеться у повідомленні.

За даними Центру, частка таких цілеспрямованих кібератак зросла з боку Росії, Ірану й Китаю.

Як стало відомо газеті, попри численні спроби, жодна з кібератак ще не стала успішною.

Зазначається, що Оксфордський університет, що розробляє вакцину проти коронавірусу й нещодавно почав її тестування на людях, тісно співпрацює з Центром для захисту даних свого дослідження.

За словами колишнього кібераналітика Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) Джеймса Саллівана, пандемія захворювання призведе до активізації кібератак, адже це є новою можливістю збирати розвідувальні дані для кібершпигунства або організації кампаній з дезінформації.

Як повідомляв Укрінформ, клінічні випробування вакцини проти Covid-19 в Оксфордському університеті у Британії можуть завершитися до середини червня.