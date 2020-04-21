Російські хакери атакували чеські лікарні, МОЗ та аеропорт – ЗМІ

На деякі чеські лікарні, а також празький аеропорт та Міністерство охорони здоров’я країни було здійснено кібератаки, за якими, ймовірно, стоять російські хакери.

Про це повідомляє видання Lidovky.

«Кібератаки на чеські лікарні чи аеропорти? «Стрілянину» мала організувати іноземна наддержава, сліди ведуть в Росію», - пише видання.

Як зазначається у публікації, окрім того, що Чехія через COVID-19 переживає один із найскладніших періодів у сучасній історії, медичним закладам республіки з минулого тижня доводиться боротися з іще одним небезпечним вірусом, але той поширюється через інтернет. Хакери здійснили атаки на лікарні в Остраві, Оломоуці, а також в районах Пардубіце та Карлови Вари. Не обійшли хакери стороною також Міністерство охорони здоров’я та аеропорт ім. Вацлава Гавела в Празі.

Слідчі схиляються до висновку, що за нападами стоїть іноземна держава, а саме Росія, повідомляє ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до слідства. Експерти продовжують працювати над аналізом захищених даних, але вже зараз говорять, що на російських хакерів вказують використовувані IP-адреси, унікальна кількість комп’ютерів, які підключаються до інтернету, та тип шкідливого програмного забезпечення, яке вони використовують для спроби проникнення в критичну інфраструктуру.