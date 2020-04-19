Посольство РФ у Чехії "переїхало" з площі Немцова
Про це повідомляє Aktualne.
«Прага офіційно перейменувала площу Під каштанами, де розташоване посольство Росії на честь вбитого російського політика Бориса Нємцова. Однак, в офіційній адресі посольства не буде вказано ім'я критика президента Володимира Путіна. До Міністерства закордонних справ від росіян надійшла нота, яка повідомляє, що зараз воно (посольство) знаходиться на вулиці Коруновачні», - йдеться у повідомлені.
Речниця МЗС ЧР Зузана Стічова підтвердила, що російське посольство повідомило їх «про зміну адреси доставки». У міністерстві розцінили це «адміністративним кроком», оскаржувати який немає підстав.
Посольство перенесли в іншу будівлю, в 400 метрів від основної, яка теж належить російському диппредставництву у чеській столиці. Там знаходився консульський відділ.
Площу було перейменовано в лютому. Цікаве, що будівля посольства РФ була єдиною на вулиці.
Фото: ЕРА.