Посольство РФ у Чехії "переїхало" з площі Немцова

Посольство РФ в Празі змінило свою юридичну адресу з площі Бориса Нємцова на вулицю Коруновачні, де розташований його консульський відділ.

Про це повідомляє Aktualne.

«Прага офіційно перейменувала площу Під каштанами, де розташоване посольство Росії на честь вбитого російського політика Бориса Нємцова. Однак, в офіційній адресі посольства не буде вказано ім'я критика президента Володимира Путіна. До Міністерства закордонних справ від росіян надійшла нота, яка повідомляє, що зараз воно (посольство) знаходиться на вулиці Коруновачні», - йдеться у повідомлені.

Речниця МЗС ЧР Зузана Стічова підтвердила, що російське посольство повідомило їх «про зміну адреси доставки». У міністерстві розцінили це «адміністративним кроком», оскаржувати який немає підстав.

Посольство перенесли в іншу будівлю, в 400 метрів від основної, яка теж належить російському диппредставництву у чеській столиці. Там знаходився консульський відділ.

Площу було перейменовано в лютому. Цікаве, що будівля посольства РФ була єдиною на вулиці.

Фото: ЕРА.