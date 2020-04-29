У Швеції зафіксували найвищу в цьому сторіччі тижневу смертність

У Швеції зафіксували найвищу після 2000 року смертність за тиждень на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

"У Швеції зафіксували найсмертельніший тиждень у цьому сторіччі - упродовж семиденного періоду на початку цього місяця в країні померли 2 505 осіб", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про період з 6 до 12 квітня. Зазначається, що кількість померлих у цей тиждень майже на 150 перевищує попередній "рекорд" - у перший тиждень 2000 року у Швеції померло 2 364 людини.

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При цьому, кількість померлих у передвеликодній тиждень ще може зрости після уточнення даних. І хоча не всі зареєстровані летальні випадки стали наслідком пандемії коронавірусу, ймовірно, саме він став причиною «надлишкових» випадків смерті у порівнянні з попередніми роками.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 127 951, з них 216 987 летальних, 950 878 осіб одужали.