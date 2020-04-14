Кількість смертей від COVID-19 у Швеції перевищила тисячу

У Швеції внаслідок пандемії коронавірусу померли понад 1000 людей, тоді як кількість підтверджених випадків захворювання в країні перевищила 11 000.

Про це інформує The Local.

"У Швеції 1 033 людини померли після діагностування у них коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні у 11 445 людей у Швеції діагностували коронавірусну хворобу, повідомляє Worldometer.

У Швеції зафіксовано більше летальних випадків, ніж у сусідній Норвегії, головна причина цього може полягати в тому, що епідемія поширилася у багатьох будинках догляду за літніми людьми у столиці країни Стокгольмі. Тепер шведські органи системи охорони здоров’я намагаються запобігти повторення цього сценарію в інших частинах країни.

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Раніше повідомлялося, що деякі іммігрантські громади Стокгольму найбільше представлені у сумній статистиці захворюваності. Зокрема, йдеться про громади іракських сирійських та сомалійських мігрантів.

За даними сайту Worldometer, на цей час у світі зафіксовано 1 947 860 хворих СOVID-19, з них 460 238 осіб одужали, 121 793 людини померли.

фото: АА