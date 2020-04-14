У Швеції переобладнують льодову арену в морг на час пандемії коронавірусу
Як повідомляє шведське видання HockeyNews, дана доля спіткає столичну арену "Мелархойден", де тренувалася молодіжна команда "Юргорден".
Зазначається, що в Стокгольмі можуть прийняти аналогічні заходи і по відношенню до інших льодових арен.
"Зараз у нас є вільні місця для 335 померлих, ми можемо також додатково вишукати місця для 500-700 загиблих, - наводить HocheyNews слова шведського чиновника Йоакіма Ярнріда. - Ми вже зв'язалися з адміністрацією кладовищ і керівництвом Стокгольма на випадок використання льодових палаців спорту в якості моргів. Дуже шкода, що так відбувається, але для нас важливо гідно поводитися з померлими".
Кількість переобладнаних ковзанок буде залежати від того, як буде розвиватися пандемія.
Фото: MSN.com.