У Швеції переобладнують льодову арену в морг на час пандемії коронавірусу

У Стокгольмі (Швеція) переобладнують льодову арену в морг на час пандемії COVID-19.

Як повідомляє шведське видання HockeyNews, дана доля спіткає столичну арену "Мелархойден", де тренувалася молодіжна команда "Юргорден".

Зазначається, що в Стокгольмі можуть прийняти аналогічні заходи і по відношенню до інших льодових арен.

"Зараз у нас є вільні місця для 335 померлих, ми можемо також додатково вишукати місця для 500-700 загиблих, - наводить HocheyNews слова шведського чиновника Йоакіма Ярнріда. - Ми вже зв'язалися з адміністрацією кладовищ і керівництвом Стокгольма на випадок використання льодових палаців спорту в якості моргів. Дуже шкода, що так відбувається, але для нас важливо гідно поводитися з померлими".

Кількість переобладнаних ковзанок буде залежати від того, як буде розвиватися пандемія.

Фото: MSN.com.