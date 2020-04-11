Міжнародний кубок чемпіонів-2020 з футболу скасували через коронавірус

Прес-служба Міжнародного кубка чемпіонів (International Champions Cup) оголосила, що футбольний турнір не відбудеться в цьому році.

У заяві в Twitter-акаунті змагання йдеться, що скасування пов'язане з несприятливо епідеміологічною ситуацією в світі.

"Здоров'я та безпека гравців, персоналу, уболівальників і всіх, хто бере участь в наших матчах, завжди мають першорядне значення. Відсутність ясності в тому, коли будуть зняті обмеження, а також невизначеність з календарем ігор європейського футболу означають, що планування чоловічого Міжнародного кубка чемпіонів влітку є нездійсненним", - свідчить текст повідомлення.

У популярному товариському турнірі щорічно беруть участь провідні клуби світу.

Минулого літа матчі проходили з 16 липня по 10 серпня в США, Сінгапурі, Англії, Уельсі, Швеції і Китаї. Участь в турнірі брали "Бенфіка" (переможець), "Арсенал", "Баварія", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико", "Тоттенхем", "Фіорентина", "Ювентус", "Реал", "Інтер", "Гвадалахара" і "Мілан".

Фото: internationalchampionscup.com.