Футболісти хочуть дограти цей чемпіонат України – Караваєв

Однак, остаточно долю чемпіонату вирішуватимуть керівники нашого футболу.

Захисник «Динамо» і збірної України Олександр Караваєв поділився думкою про відновлення чемпіонату. Про це він розповів під час онлайн-зустрічі Breakfast with Champions.

«Чим більше матчів, тим більше буде ігрової практики для всіх. Це тільки плюс. Так, буде важко. Доведеться пройти невеликі збори прямо зараз, грати у щільному графіку аж до зими. Не бачу в цьому проблем.

Відрив «Шахтаря» дуже великий. Дістати буде дуже важко. Плюс на п'яти наступають, йде запекла боротьба за 2-5 місця. Ми приймемо будь-який варіант. Скільки чув, футболісти не хочуть, щоб просто так закінчили. Всі хочуть дограти за спортивним принципом.

Як все вирішать – це вже на розсуд керівництва. Не нам це вирішувати», - сказав Караваєв.

Нагадаємо, керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення.

Фото: dynamo.kiev.ua