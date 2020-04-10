П'ятов готовий піти на скорочення зарплати заради співробітників клубу

П'ятов готовий піти на скорочення зарплати заради співробітників клубу

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Укрінформ
Капітан донецького футбольного клубу "Шахтар" Андрій П'ятов висловився про можливе зниження зарплат гравців у зв'язку з пандемією коронавірусу. 

Футболіст готовий до скорочення окладу, адже це допоможе зберегти робочі місця співробітникам клубної структури "Шахтаря", повідомляє сайт телеканалу "Футбол". 

"Усі розуміють, що це економічна криза. Все це обговорюється з керівництвом. Все це робиться, щоб зберегти персонал, працівників клубу, які обслуговують футболістів, клуб. Якщо клуб справляється сам, він не виходить до гравців. Якщо не справляється - звертається до футболістів. Каже: "Хлопці, або ми скорочуємо персонал, або давайте домовлятися і разом виходити з ситуації". Якщо зараз клуб вимагатиме, думаю, ніяких проблем не буде. Сядемо всією командою й обговоримо в онлайн-режимі це питання. Не бачу тут якихось проблем", - сказав П'ятов під час прямої трансляції на YouTube-каналі УАФ.

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Нагадаємо, через пандемію коронавірусу європейські футбольні першості були призупинені.

Фото: офіційний сайт "Шахтаря".

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