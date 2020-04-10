П'ятов готовий піти на скорочення зарплати заради співробітників клубу
Футболіст готовий до скорочення окладу, адже це допоможе зберегти робочі місця співробітникам клубної структури "Шахтаря", повідомляє сайт телеканалу "Футбол".
"Усі розуміють, що це економічна криза. Все це обговорюється з керівництвом. Все це робиться, щоб зберегти персонал, працівників клубу, які обслуговують футболістів, клуб. Якщо клуб справляється сам, він не виходить до гравців. Якщо не справляється - звертається до футболістів. Каже: "Хлопці, або ми скорочуємо персонал, або давайте домовлятися і разом виходити з ситуації". Якщо зараз клуб вимагатиме, думаю, ніяких проблем не буде. Сядемо всією командою й обговоримо в онлайн-режимі це питання. Не бачу тут якихось проблем", - сказав П'ятов під час прямої трансляції на YouTube-каналі УАФ.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу європейські футбольні першості були призупинені.
Фото: офіційний сайт "Шахтаря".