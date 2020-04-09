Андрій П'ятов та Олександр Караваєв зустрінуться з вболівальниками онлайн

10 квітня об 11:30 в межах проєкту «Breakfast with Champions» від TM Parimatch та Української асоціації футболу відбудеться зустріч з гравцями національної збірної команди України з футболу.

Першими гостями ефіру стануть Андрій П'ятов та Олександр Караваєв. Пряма трансляція на YouTube-каналі УАФ.

Як футболісти підтримують спортивну форму під час карантину? Чим займаються в період «вимушеного міжсезоння»? Що радять вболівальникам? Та як планують готуватися до Євро наступного року?

Відповіді на ці та багато інших питань - у проєкті «Breakfast with Champions».

Глядачі можуть брати активну участь в ефірі, надсилаючи свої запитання, побажання та розповідаючи про свій досвід підтримки форми в умовах карантину.

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Модератор заходу — пресаташе національної збірної команди України з футболу Олександр Гливинський.

«Breakfast with Champions» — проєкт TM Parimatch, в рамках якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту. Гостями проєкту стали Конор МакГрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олег Верняєв, Юрій Чебан, Олександр Абраменко та ін.