Футбольний чемпіонат Іспанії можуть дограти на Канарах
Укрінформ
Пропозиція від Асоціації готельєрів міста Тенеріфе.
З'явився новий варіант відновлення чемпіонату Іспанії, припиненого через пандемію коронавірусу. Як повідомляє видання Marca, Асоціація готельєрів міста Тенеріфе запропонувала іспанській Федерації футболу і Ла Лізі провести решту матчів чемпіонату країни в двух головних дивізіонах на Канарських островах.
У листі готельєрів відзначається, що на островах є все необхідне для цього - достатня кількість готелів для розміщення всіх команд, а також стадіони, на яких грають місцеві клуби «Лас-Пальмас» і «Тенеріфе».
Нагадаємо, що лідером турнірної таблиці Ла Ліги після 27 турів є «Барселона», яка випереджає найближчого переслідувача – «Реал» на два очки.
Фото: Marca