«Реал» знизив зарплати на 10-20%

Мадридський клуб змушений економити в умовах зупиненого чемпіонату Іспанії.

Мадридський «Реал» знизив зарплати гравців і тренерів на 10-20 відсотків, залежно від подальшої долі спортивного сезону, повідомляє видання Marca.

Зниження зарплат торкнулося як футбольної, так і баскетбольної команд клубу. Раніше стало відомо, що «Реал» може втратити до 70 мільйонів євро в разі дострокового припинення футбольного сезону.

Нагадаємо, «Реал» пішов на вимушену паузу в чемпіонаті Іспанії на другому місці і відстає від лідера «Барселони» на два очки.