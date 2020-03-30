Гравці «Барселони» відмовляться від 70% зарплати – Мессі

Футболісти роблять це, аби фінансово допомогти співробітникам каталонського клубу.

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі оголосив про рішення гравців каталонців допомогти своєму клубу в умовах пандемії коронавірусу. Аргентинець повідомив на своїй сторінці в Instagram, що гравці «Барселони» відмовляться від 70% своєї зарплати.

Крім того Мессі разом зі своїми партнерами має намір перевести гроші співробітникам клубу, щоб вони змогли отримати зарплату в умовах карантину.

«Нас не перестає дивувати, що всередині клубу були ті, хто намагався чинити на нас тиск і змусити зробити те, що ми і так збиралися зробити. Угоду відклали на кілька днів через те, що ми шукали правильний спосіб допомогти клубу і його працівникам в ці важкі часи», - написав Мессі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що через відміну матчів в умовах карантину фінансові втрати «Барселони» можуть досягти 100 мільйонів євро.