Футбол після епідемії: календар, збитки, банкрутства

В найближчі роки світовий футбол очікують серйозні виклики.

Що робити з календарем?

Що відомо на сьогодні. УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи на 2021 рік, фінал Ліги чемпіонів можуть зіграти 27 червня, фінал Ліги Європи - 24 червня, і всі європейські чемпіонати мають завершити до 30 червня. Це оптимістичний сценарій. Насправді, ситуація з коронавірусом така, що в квітні ніхто не готовий грати. А це значить, сезон-2019/20 можуть продовжити ледь не до вересня. В найгіршому випадку сезон достроково завершать, а чемпіонів і остаточні результати кожна ліга затверджуватиме окремо. Без втручання УЄФА.

Провідні ліги опинились перед складним вибором – скасувати завершення сезону чи все ж догравати? У першому випадку клуби хоча б отримають чітку межу між сезонами і нові чемпіонати розпочнуться більш-менш у звичний час восени. Але при цьому фінансові втрати будуть величезними через недотримання спонсорських контрактів і угод з телебаченням. Догравання анулює питання справедливості результатів і врятує багато клубів від проблем, але неймовірно затягнутий сезон-2019/20 здатен зламати футбольний календар на роки вперед. Скажімо, знову може виникнути протистояння між клубами і збірними чи між національними чемпіонатами і єврокубками.

Мільйонерів стане менше

Ліги та клуби з жахом підраховують потенційні збитки від простою. Якщо сезон не дограють, то втрати топ-5 європейських чемпіонатів перевищать 3,5 млрд євро. Найбільші збитки очікують на Англію – 1,2 млрд євро. УЄФА переніс Євро-2020 і на цьому втратив 300 млн євро. Скасування ЛЧ і ЛЄ спустошить гаманець УЄФА приблизно на 400 млн євро. Аби зменшити фінансовий удар усі готові йти на поступки по зарплаті, жорстку економію і навіть скорочення працівників.

Уже сьогодні футбольні експерти прогнозують значне зменшення зарплат (в середньому на 30%) і витрат на трансфери. «Вже ніхто не платитиме за гравця 100 мільйонів», - заявив днями президент ФІФА Джанні Інфантіно. Крім цього, криза вдарить по можливостям спонсорів клубів. Заморозять більшість нових проектів (стадіони, тренувальні центри), а футбольні агенти вже можуть забути про мільйонні комісійні з трансферів.

Ще один невтішний прогноз майбутньої кризи – банкрутство клубів. Якщо ця процедура загрожує самій «Барселоні», то що вже говорити про середні та малі клуби. Пишуть, що банкрутами може стати половина клубів елітного дивізіону Франції, які жили з продажу гравців. Не менші проблеми очікують і на суто спонсорські чи муніципальні команди. На жаль, усе це стосується і українських клубів. Більшість з них опинилися на межі виживання.

І як тепер рятувати футбол? Вочевидь, багаті повинні допомогти бідним. А всі разом мають готуватися до часів економії та ефективного господарювання.

Святослав Василик, Київ