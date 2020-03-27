«Барселона» очікує на €140 мільйонів збитків
Коронавірус
Укрінформ
Економічна криза, спровокована коронавірусом, болісно вдарить по каталонському клубу.
У клубі іспанської Ла Ліги – «Барселона» чекають, що криза, викликана пандемією COVID-19, вкрай негативно позначиться на фінансовому стані клубу, повідомляє видання El Pais.
За попередніми оцінками, «Барселона» втратить не менше €140 мільйонів.
Потенційні проблеми «Барселони» обумовлені організаційно-правовою формою клубу. «Барса», на відміну від англійських чи італійських клубів, є некомерційною організацією і не може, наприклад, випускати акції.
Нагадаємо, що «Барселона» в односторонньому порядку урізала зарплату гравцям і співробітникам.