«Барселона» очікує на €140 мільйонів збитків

«Барселона» очікує на €140 мільйонів збитків

Коронавірус
Укрінформ
Економічна криза, спровокована коронавірусом, болісно вдарить по каталонському клубу.

У клубі іспанської Ла Ліги – «Барселона» чекають, що криза, викликана пандемією COVID-19, вкрай негативно позначиться на фінансовому стані клубу, повідомляє видання El Pais.

За попередніми оцінками, «Барселона» втратить не менше €140 мільйонів.

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Потенційні проблеми «Барселони» обумовлені організаційно-правовою формою клубу. «Барса», на відміну від англійських чи італійських клубів, є некомерційною організацією і не може, наприклад, випускати акції.

Нагадаємо, що «Барселона» в односторонньому порядку урізала зарплату гравцям і співробітникам.

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