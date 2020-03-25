"Барселона" влітку хоче продати вісьмох футболістів

Керівництво іспанського футбольного клубу "Барселона" влітку планує провести солідну чистку складу команди.

Каталонці мають намір продати вісьмох футболістів, в тому числі - зірку французького футболу Антуана Грізманна, повідомляє Sport.es.

На думку видання, на продаж будуть виставлені такі футболісти: Антуан Грізманн Іван Ракитич, ​​Артуро Відаль, Самуель Умтіті, Нету Мурарі, Мартін Брейтвейт, Феліппе Коутіньйо та Карлес Аленья.

Зазначається, що на виручені гроші придбають п'ятьох новачків.

На фото: Антуан Грізманн.