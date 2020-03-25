Лунін провів з ФК

Лунін провів з ФК "Ов'єдо" загальне онлайн-тренування

Укрінформ
Лунін" провів з ФК "Ов'єдо" загальне онлайн-тренуванняВ умовах тотальної самоізоляції та карантину через пандемію коронавірусу іспанський футбольний клуб "Ов’єдо", де грає український голкіпер, Андрій Лунін, запровадив цікаву практику.

Перша команда в повному складі провела загальне заняття під керівництвом головного тренера команди Хосе Анхеля Зіганди у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба УАФ. 

Кожен гравець команди Андрія Луніна займався в себе вдома.

"Така акція допоможе футболістам та персоналу клубу не відчувати себе самотнім, а також підтримає командну філософію в умовах карантину", - зазначається у повідомленні.

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Додамо, що нинішнього сезону Лунін провів в Іспанії за "Вальядолід" та "Ов’єдо" 11 поєдинків.

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