Лунін провів з ФК "Ов'єдо" загальне онлайн-тренування

Лунін" провів з ФК "Ов'єдо" загальне онлайн-тренуванняВ умовах тотальної самоізоляції та карантину через пандемію коронавірусу іспанський футбольний клуб "Ов’єдо", де грає український голкіпер, Андрій Лунін, запровадив цікаву практику.

Перша команда в повному складі провела загальне заняття під керівництвом головного тренера команди Хосе Анхеля Зіганди у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба УАФ.

Кожен гравець команди Андрія Луніна займався в себе вдома.

"Така акція допоможе футболістам та персоналу клубу не відчувати себе самотнім, а також підтримає командну філософію в умовах карантину", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що нинішнього сезону Лунін провів в Іспанії за "Вальядолід" та "Ов’єдо" 11 поєдинків.