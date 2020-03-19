Футбол: "Реал" не поверне Андрія Луніна нинішнього літа

21-річний голкіпер футбольної збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін скоріш за все на майбутній сезон залишиться в оренді в іншому іспанському клубі - "Ов'єдо".

Тренерів та керівництво "Реала" цілком влаштовує пара воротарів Тібо Куртуа - Альфонс Ареола, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Ареола провів за сезон лише три матчі, але ця ситуація його аж ніяк не «напружує". Його оренда (контракт гравця належить "ПСЖ") влітку буде подовжена.

Щоправда, у "Реала" є ще Лука Зідан. Його віддали в оренду "Расінгу", і він грає регулярно. Його контракт з "вершковими" закінчується теж цього літа, і клуб має вирішити, чи потрібен йому син головного тренера як гравець.