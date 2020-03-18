Троє гравців «Алавеса» заразились коронавірусом

Загалом в клубі вже 15 випадків захворювання.

Троє гравців клубу іспанської Ла Ліги «Алавеса» заражені вірусом COVID-19. Всього в клубі зафіксовано 15 випадків захворювання - 7 членів тренерського штабу і 5 співробітників баскетбольного клубу «Алавес-Басконія». Імена футболістів не називаються, повідомляє видання Marca.

Всі заражені люди не виявляють симптомів хвороби і перебувають в хорошому стані в ізоляції. Команда провела тести серед своїх співробітників в понеділок через загальну ситуацію в країні і після новини про те, ще двоє працівників клубу захворіли. Перша команда «Алавеса» переведена на режим карантину.

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На початку березня представники органів охорони здоров'я рекомендували провести матч «Алавес» - «Валенсія» без глядачів ще до введення надзвичайних заходів в Іспанії. Вважалося, що «Валенсія» перебуває в зоні ризику через матчі Ліги чемпіонів проти італійської «Аталанти». Однак матч Ла Ліги пройшов без санітарних обмежень.

Нагадаємо, що через коронавірус припинили усі європейські футбольні турніри, серед яких Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, АПЛ і Ліга 1. Також УЄФА переніс чемпіонат Європи на 2021-й рік.