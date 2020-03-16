У Румунії оголосили надзвичайний стан

Румунія з 16 березня запроваджує надзвичайний стан в умовах пандемії коронавірусу.

Про це у суботу, 14 березня, заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє національне румунське інформагентство AGERPRES.

"Дуже важливо, щоб заходи, які будуть вжиті, були прийняті вчасно, щоб вони принесли свої плоди, і щоб ця боротьба велася з усіма інструментами, передбаченими законом. Я вирішив оголосити надзвичайний стан з початку наступного тижня (з 16 березня – ред.)", - заявив Йоганніс.

За його словами, надзвичайний стан дозволить виділити важливі ресурси для управління кризою, спричиненою коронавірусом.

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"Таким чином, уряд зможе виділити більше грошей на сферу охорони здоров'я, більше грошей на медикаменти, більше грошей на абсолютно необхідне медичне обладнання. Також ця ситуація дозволить здійснювати покупки в дуже короткий час за спрощеними процедурами, що надасть уряду всі необхідні інструменти для найбільш ефективного управління кризою, спричиненою коронавірусом", - пояснив Йоганніс.

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Як повідомляв Укрінформ, на всій території Сербії в неділю, 16 березня, було введено надзвичайний стан у зв’язку з поширенням епідемії коронавірусу.

За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали - 77 257.

Фото: АА