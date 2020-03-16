Чехія оголосила суворий карантин на всій території

Влада Чеської Республіки оголосила про максимально суворі заходи протидії поширенню коронавірусу.

Про це прем’єрміністр Чехії Андрей Бабіш повідомив пізно ввечері в неділю на брифінгу після засідання спеціальної урядової групи, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вирішили обмежити вільне пересування людей у країні, починаючи з півночі 16 березня до 6-ї ранку 24 березня», - зазначив Бабіш.

Виходити у цей час можна буде виключно у справах роботи та догляду за близькими, а також по необхідні покупки. За порушення індивідуального карантину передбачено великі штрафи.

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У громадських місцях люди повинні тримати відстань між собою не менше двох метрів. Урядові структури зможуть надавати послуги лише з понеділка по середу максимум три години.

Починаючи з понеділка всім іноземцям буде заборонено в’їзд до Чехії, а чехам – виїзд за кордон.

«Ми намагаємося мінімізувати міжособистісні контакти. Це не комендантська година чи домашній арешт», - підкреслив міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

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Він також поінформував, що підтримувати порядок поліції допомагатимуть понад 2000 військових та 400 митників.

Таким чином, Чехія стала четвертою європейською країною (після Італії, Іспанії та Австрії), яка істотно обмежила пересування громадян.

За останніми даними, у Чехії підтверджено 231 випадок інфікування коронавірусом.