Чехія на місяць оголосила надзвичайний стан

У Чехії слідом за Угорщиною і Словаччиною оголосили надзвичайний стан на 30 днів у зв'язку із загрозою коронавірусу.

Про це повідомляє МЗС Чехії.

"За пропозицією міністра внутрішніх справ уряд Чехії затвердив оголошення надзвичайного стану по всій території Чеської Республіки. Надзвичайний стан оголошується з сьогоднішнього дня з 14:00 на 30 днів", - йдеться у заяві.

Крім того, через коронавірусну інфекцію уряд країни заборонив іноземцям із країн високого ризику в'їжджати до Чехії. До таких країн належать, зокрема, Австрія та Німеччина, заявили сьогодні на пресконференції прем'єр-міністр Андрей Бабіш та віце-прем'єр-міністр Ян Гамачек. Чеський уряд також заборонив поїздки до цих країн громадянам Чехії за винятком водіїв та рятувальників.

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За словами прем’єр-міністра Чехії, у країні нараховується 96 випадків зараження вірусом. Аналізи ще 143 осіб перевіряють в 13 лабораторіях.

Станом на 16.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

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11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.

Фото: АА