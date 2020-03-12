У Вашингтоні запровадили надзвичайний стан

У столиці США Вашингтоні оголосили режим надзвичайного стану через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті мера Вашингтона Мюріел Баузер.

«Сьогодні мер Мюріел Баузер оголосила надзвичайний стан та надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, що набуває чинності негайно», - йдеться у заяві.

Раніше у Вашингтоні рекомендували відкласти або скасувати несуттєві масові збори до 31 березня. Також розглядають можливість дистанційного навчання.

На цей момент у Вашингтоні зафіксовано 10 випадків зараження коронавірусом.

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Як повідомляє CNN, в США зафіксовано 1 272 випадки зараження коронавірусом та 38 смертей від нього.

Загалом, станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заражено вже 126 259 осіб, а кількість померлих склала 4 638.