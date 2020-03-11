У США через коронавірус скасували конференцію про нього

У Нью-Йорку скасували присвячену коронавірусу бізнес-конференцію через стрімке його поширення.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Рада з міжнародних відносин (CFR) скасувала круглий стіл під назвою "Ведення бізнесу в умовах коронавірусу", запланований на п'ятницю в Нью-Йорку, через поширення самої інфекції”, - йдеться у повідомленні.

CFR також скасувала інші конференції, які були заплановані в період з 11 березня по 3 квітня, включаючи круглі столи в Нью-Йорку і Вашингтоні та національні заходи по всій території США.

У Нью-Йорку спостерігається зростання захворюваності. Національна гвардія буде направлена в місто, щоб допомогти закрити громадські місця з метою уповільнити поширення інфекції, заявив губернатор Ендрю Куомо.

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За даними CNN, кількість хворих на коронавірус у США перевищила тисячу. Зафіксовано 31 летальний випадок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 березня понад 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4287 - загинули.