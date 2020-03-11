Європарламент змінив розклад засідань через коронавірус

Європейський парламент оголосив про внесення змін у графік та порядок денний сесійних засідань у зв’язку із коронавірусом Covid-19.

Інформація про це оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Через поширення коронавірусу (Covid-19) конференція керівників політичних груп уточнила календар дій Європейського парламенту на наступні тижні у зв’язку із форс-мажором. Метою таких дій є надати Європарламенту можливість виконувати свої ключові функції (законодавчі та бюджетні повноваження, пленарні сесії та зустрічі з керівними органами інституцій), а також виконання обов’язку щодо піклування про здоров’я своїх членів та захисту громадського здоров’я», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до змін, сесія Європарламенту, яку раніше планувалося провести з 30 березня по 2 квітня, відбудеться у Брюсселі протягом двох днів – у другій половині дня 1 квітня і вранці 2 квітня.

Усі заходи, заплановані на тиждень, починаючи з 16 квітня, відкладаються або скасовуються. Парламентський тиждень, який почнеться з 23 березня, поки що планується провести без змін.

Як підтвердили Укрінформу в Представництві України при ЄС, у зв’язку із обмежувальними заходами пленарний тиждень Європарламенту, який мав відбутися у Брюсселі з 9 по 12 березня, також був скороченим. Наслідком цього стало тимчасове скасування розгляду доповіді «П’ять років імплементації Мінських угод, дороговказ від війни до миру», навколо якої депутати мали провести дебати у вівторок, 10 березня, ввечері та прийняти відповідну резолюцію у четвер, 12 березня.