Словаччина теж ввела надзвичайний стан через коронавірус
Укрінформ
Уряд Словаччини через загрозу поширення епідемії Cоvid-19 увів надзвичайний стан по всій території країни з 12 березня.
Про це йдеться на офіційному сайті словацького уряду.
«Уряд Словацької Республіки оголосив надзвичайну ситуацію у зв’язку з ризиком поширення нового коронавірусу по всій країні. Рішення вступає в силу із 6:00 ранку четверга (12 березня)», - йдеться в повідомленні.
В уряді пояснили, що метою цього кроку є «створення умов для прийняття необхідних заходів з обмеження поширення коронавірусу і зменшення наслідків для громадського здоров’я на території країни».
Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 березня 2020 року в Словаччині зафіксовано 10 випадків захворювання вірусом Cоvid-19 .
Всесвітня організація охорони здоров’я у середу офіційно назвала коронавірус Cоvid-19 пандемією.