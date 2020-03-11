Словаччина теж ввела надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Словаччини через загрозу поширення епідемії Cоvid-19 увів надзвичайний стан по всій території країни з 12 березня.

Про це йдеться на офіційному сайті словацького уряду.

«Уряд Словацької Республіки оголосив надзвичайну ситуацію у зв’язку з ризиком поширення нового коронавірусу по всій країні. Рішення вступає в силу із 6:00 ранку четверга (12 березня)», - йдеться в повідомленні.

В уряді пояснили, що метою цього кроку є «створення умов для прийняття необхідних заходів з обмеження поширення коронавірусу і зменшення наслідків для громадського здоров’я на території країни».

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 березня 2020 року в Словаччині зафіксовано 10 випадків захворювання вірусом Cоvid-19 .

Всесвітня організація охорони здоров’я у середу офіційно назвала коронавірус Cоvid-19 пандемією.