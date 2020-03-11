Угорщина оголосила надзвичайний стан через коронавірус

Уряд Угорщини оголосив введення надзвичайного стану з метою боротьби з поширенням нового коронавірусу.

Про це заявив у середу глава канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляш, повідомляє Hungary Today.

"Уряд наказав запровадити надзвичайний стан у зв'язку із заходами захисту проти нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим забороняється проведення заходів в закритому просторі за участі більш ніж 100 осіб та на відкритому повітрі за участю понад 500 людей.

Також закриваються усі університети, а студентів переводять на дистанційне навчання.

Водночас школи працюватимуть. Але, за словами Гуляша, це може змінитися, якщо стане необхідним для захисту життя та здоров'я.

Крім того, Угорщина закриває кордони для відвідувачів з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану. Винятком будуть лише громадяни Угорщини, які прибули з цих країн.

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Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на цей час в Угорщині зафіксовано 12 хворих на вірус.

Загалом у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.

Фото: АА