Угорщина оголосила надзвичайний стан через коронавірус
Про це заявив у середу глава канцелярії прем'єр-міністра Гергелі Гуляш, повідомляє Hungary Today.
"Уряд наказав запровадити надзвичайний стан у зв'язку із заходами захисту проти нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим забороняється проведення заходів в закритому просторі за участі більш ніж 100 осіб та на відкритому повітрі за участю понад 500 людей.
Також закриваються усі університети, а студентів переводять на дистанційне навчання.
Водночас школи працюватимуть. Але, за словами Гуляша, це може змінитися, якщо стане необхідним для захисту життя та здоров'я.
Крім того, Угорщина закриває кордони для відвідувачів з Італії, Китаю, Південної Кореї та Ірану. Винятком будуть лише громадяни Угорщини, які прибули з цих країн.
Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на цей час в Угорщині зафіксовано 12 хворих на вірус.
Загалом у світі підтверджено 121 545 випадків коронавірусу, смертей — 4373, одужали 66 236 осіб.
Фото: АА