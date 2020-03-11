Україна може обмежити роботу низки пунктів пропуску на кордоні

Україна розглядає можливість обмеження роботи низки пунктів пропуску на кордоні у зв'язку з коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо температурний скринінг у всіх пунктах в'їзду-виїзду. Від початку скринінгу протестовано більше 1,6 млн людей з пасажиропотоку. Щодо виявлення кількості людей з температурою, то це невеликий відсоток, тому одне з питань - надалі розглядати можливість, чи ми будемо продовжувати температурний скринінг скрізь, чи все ж таки з урахуванням поширення ситуації, можливо, будемо приймати рішення і ініціювати запускати (людей - ред.) виключно через міжнародні визнані пункти в'їзду в Україну. Тобто, можемо зменшити кількість пунктів, через які будуть в'їжджати і виїжджати на територію України пасажири, люди з інших країн, а також громадяни України", - сказав Ляшко.

Він додав, що практика визначення окремих пунктів в'їзду у разі надзвичайної ситуації передбачена міжнародними медико-санітарними правилами і є загальноприйнятною.

Раніше, Вікторія Сюмар у Facebook написала, що Кабмін запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня. Карантин передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття авіасполучення з деякими країнами, а також закриття більшої частини КПП - з 219 лишиться 49.