Україна може обмежити роботу низки пунктів пропуску на кордоні
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми продовжуємо температурний скринінг у всіх пунктах в'їзду-виїзду. Від початку скринінгу протестовано більше 1,6 млн людей з пасажиропотоку. Щодо виявлення кількості людей з температурою, то це невеликий відсоток, тому одне з питань - надалі розглядати можливість, чи ми будемо продовжувати температурний скринінг скрізь, чи все ж таки з урахуванням поширення ситуації, можливо, будемо приймати рішення і ініціювати запускати (людей - ред.) виключно через міжнародні визнані пункти в'їзду в Україну. Тобто, можемо зменшити кількість пунктів, через які будуть в'їжджати і виїжджати на територію України пасажири, люди з інших країн, а також громадяни України", - сказав Ляшко.
Він додав, що практика визначення окремих пунктів в'їзду у разі надзвичайної ситуації передбачена міжнародними медико-санітарними правилами і є загальноприйнятною.
Раніше, Вікторія Сюмар у Facebook написала, що Кабмін запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня. Карантин передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб, закриття авіасполучення з деякими країнами, а також закриття більшої частини КПП - з 219 лишиться 49.