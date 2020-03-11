Кабмін ввів в Україні карантин до 3 квітня — депутат

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

Про це повідомила народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

“Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань понад 200 осіб (ВР лишили), закриття авіасполучення з деякими країнами. Також буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину”, - зазначила політик.

У коментарях до свого допису вона уточнила, що таким є рішення уряду.

Водночас Сюмар поінформувала, що уряд виділив також 100 млн грн на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній.

“На наше питання про наявність масок, міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти, де вони є”, - додала депутатка.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня у Києві запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.