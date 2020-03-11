В Україні нових випадків коронавірусу немає, але є 5 підозр - Ляшко
Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу
“Ми маємо в Україні на сьогодні один випадок хвороби, який зареєстрований на минулому тижні в Чернівецькій області. Вчора у вірусологічній лабораторії перебувало на дослідженні 4 зразки. Ми мали на вчора результати цих досліджень, всі вони негативні, жодного підтвердженого нового випадку коронавірусної інфекції станом на цю годину в Україні не зафіксовано", - сказав Ляшко.
Він також поінформував, що 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19.
"Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводяться дослідження, три ми отримаємо сьогодні, також буде проводитися дослідження. Про результати поінформуємо завтра”, - зауважив головний санлікар.
Загалом, за його словами, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на Covid-19, підтверджено лише 1 випадок - у Чернівецькій області, про який повідомлялося раніше. Всі 43 особи, зразки яких перевірялися, на час перевірки були ізольовані, за контактним особами було встановлено медико-санітарне спостереження, поінформував Ляшко.
Як повідомлялося, згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 119 476 випадків зараження вірусом, 65 900 осіб одужали, 4291 людина загинула.